Алексей Евсеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Евсей Афанасьевич
Мать: Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1805
Сын: Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Авдотья Игнатьевна
Рождение ребёнка
1809
Сын: Федор Алексеевич
Мать ребёнка: Авдотья Игнатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Игнатьевна
Смерть
Неизвестно