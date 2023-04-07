Алексей Евсеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей Евсеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Евсей Афанасьевич

Мать: Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
1805

Сын: Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Авдотья Игнатьевна

Рождение ребёнка
1809

Сын: Федор Алексеевич

Мать ребёнка: Авдотья Игнатьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Игнатьевна

Смерть
Неизвестно
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