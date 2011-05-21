Шалагина (Протасова) Галина
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.11.1939
Дата смерти21.05.2011
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.09.1973
Отец ребёнка: Шалагин Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колесник Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Шалагин Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рослякова Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Шалагин Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шалагин Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шалагин Иван Андреевич
Смерть
21.05.2011