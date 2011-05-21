Шалагина (Протасова) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шалагина (Протасова) Галина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.11.1939

Дата смерти

21.05.2011

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.09.1973

Сын: Шалагин Андрей Иванович

Отец ребёнка: Шалагин Иван Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колесник Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Шалагин Иван Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рослякова Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Шалагин Иван Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шалагин Николай Иванович

Отец ребёнка: Шалагин Иван Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шалагин Виктор Иванович

Отец ребёнка: Шалагин Иван Андреевич

Смерть
21.05.2011
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