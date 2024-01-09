Горбушина Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1897
Дочь: (Горбушина) Вера
Отец ребёнка: Горбушин Косма Нестерович
Рождение ребёнка
?.09.1904
Сын: Горбушин Василий
Отец ребёнка: Горбушин Косма Нестерович
Рождение ребёнка
09.06.1906
Дочь: (Горбушина) Анна
Отец ребёнка: Горбушин Косма Нестерович
Рождение ребёнка
04.10.1908
Сын: Горбушин Алексей
Отец ребёнка: Горбушин Косма Нестерович
Рождение ребёнка
29.03.1911
Сын: Горбушин Иоанн
Отец ребёнка: Горбушин Косма Нестерович
Рождение ребёнка
19.11.1916
Дочь: (Горбушина) Антонина
Отец ребёнка: Горбушин Косма Нестерович