Горбушина Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбушина Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбушин Косма Нестерович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбушин Косма Нестерович

Рождение ребёнка
1897

Дочь: (Горбушина) Вера

Отец ребёнка: Горбушин Косма Нестерович

Ольгино, Уярский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
?.09.1904

Сын: Горбушин Василий

Отец ребёнка: Горбушин Косма Нестерович

Рождение ребёнка
09.06.1906

Дочь: (Горбушина) Анна

Отец ребёнка: Горбушин Косма Нестерович

Ольгино, Уярский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
04.10.1908

Сын: Горбушин Алексей

Отец ребёнка: Горбушин Косма Нестерович

Ольгино, Уярский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
29.03.1911

Сын: Горбушин Иоанн

Отец ребёнка: Горбушин Косма Нестерович

Ольгино, Уярский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
19.11.1916

Дочь: (Горбушина) Антонина

Отец ребёнка: Горбушин Косма Нестерович

Ольгино, Уярский муниципальный район, Красноярский край

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