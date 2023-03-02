Старостин Гаврил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старостин Гаврил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1907 г.р.

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.05.1907

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

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