Пашиничев Иван Давидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пашиничев Иван Давидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пашиничев Давид Григорьев

Мать: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1875

Дочь: Глафира Ивановна

Мать ребёнка: Любовь Андреевна

Рождение ребёнка
1878

Сын: Викентий Иванов

Мать ребёнка: Любовь Андреевна

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Любовь Андреевна

Рождение ребёнка
Около 1882

Сын: Александр Иванович

Мать ребёнка: Любовь Андреевна

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Евстолия Ивановна

Мать ребёнка: Любовь Андреевна

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Любовь Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Любовь Андреевна

Смерть
Неизвестно
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