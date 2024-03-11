Пашиничев Иван Давидович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пашиничев Давид Григорьев
Мать: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1875
Дочь: Глафира Ивановна
Мать ребёнка: Любовь Андреевна
Рождение ребёнка
1878
Сын: Викентий Иванов
Мать ребёнка: Любовь Андреевна
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Любовь Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1882
Сын: Александр Иванович
Мать ребёнка: Любовь Андреевна
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Евстолия Ивановна
Мать ребёнка: Любовь Андреевна
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Любовь Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Любовь Андреевна
Смерть
Неизвестно