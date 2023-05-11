Молчан Прохор Самойлович
Место рождения
Дата рождения1755
Дата смерти1807
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1791
Сын: Молчан Савелий Прохорович
Мать ребёнка: Мартынович Анастасия Степановна
Рождение ребёнка
1799
Сын: Молчан Савостий Прохорович
Мать ребёнка: Мартынович Анастасия Степановна
Смерть
1807