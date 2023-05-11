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Молчан Прохор Самойлович

Место рождения

Згурск, Червенский район, Минская область

Дата рождения

1755

Дата смерти

1807

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Згурск, Червенский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мартынович Анастасия Степановна

Рождение ребёнка
1791

Сын: Молчан Савелий Прохорович

Мать ребёнка: Мартынович Анастасия Степановна

Згурск, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Молчан Савостий Прохорович

Мать ребёнка: Мартынович Анастасия Степановна

Згурск, Червенский район, Минская область
Смерть
1807

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