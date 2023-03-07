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Бронников Яков Моисеевич

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Место рождения

Никифора Хлебникова, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1752 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1719 г.р.

Мать

Вычислено 1712 г.р.

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1752 ст.

Отец: Бронников Моисей Юрьевич

Мать: Зонова Марина Ивановна

Никифора Хлебникова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1778 ст.

Сын: Бронников Корнило Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Никифора Хлебникова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1779 ст.

Сын: Бронников Иван Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Никифора Хлебникова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1788 ст.

Дочь: Бронникова Дарья Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Никифора Хлебникова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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