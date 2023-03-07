Бронников Яков Моисеевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1752 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1752 ст.
Отец: Бронников Моисей Юрьевич
Мать: Зонова Марина Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1778 ст.
Сын: Бронников Корнило Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1779 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1788 ст.
Дочь: Бронникова Дарья Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно