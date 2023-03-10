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Шемонаев Фёдор Матвеевич

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Место рождения

Самарская губ., Бузулукский у., х. Винчагов, Россия

Дата рождения

1918

Дата смерти

?.07.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Шемонаев Матвей Неизвестно

Мать: Шемонаев Фёкла Васильевна

Самарская губ., Бузулукский у., х. Винчагов, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шемонаев Евдокия Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Самарская губ., Бузулукский у., х. Винчагов, Россия
х.Винчагов (Венчагов, Вечагов). Сейчас урочище Венчагов. Он же х.Богатырёв (х.Богатырёвский) и х.Шаманаев (х.Шаманаевский), отсутствует в базе "Фамилио".
Смерть
?.07.1942
Причина смерти: Пропал без вести
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