Шемонаев Фёдор Матвеевич
Место рожденияСамарская губ., Бузулукский у., х. Винчагов, Россия
Дата рождения1918
Дата смерти?.07.1942
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Самарская губ., Бузулукский у., х. Винчагов, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Самарская губ., Бузулукский у., х. Винчагов, Россия
х.Винчагов (Венчагов, Вечагов). Сейчас урочище Венчагов. Он же х.Богатырёв (х.Богатырёвский) и х.Шаманаев (х.Шаманаевский), отсутствует в базе "Фамилио".
Смерть
?.07.1942
Причина смерти: Пропал без вести