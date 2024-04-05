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Соколюк Михаил Григорьевич

Место рождения

Ляховцы, Малоритский район, Брестская область

Дата рождения

1926

Дата смерти

20.01.1945

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: не указан

Мать: Соколюк Анна Михайловна

Ляховцы, Малоритский район, Брестская область
https://m.pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero31365771 https://partizany.by/partisans/180598/ https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=9530569 https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=509530569 htt... Показать все
Смерть
20.01.1945
Убит Первичное место захоронения: Польша, Варшавское воев., пов. Пултуский, д. Борково, северо-западнее

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