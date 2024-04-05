Соколюк Михаил Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1926
Дата смерти20.01.1945
ПолМужской
ОтецНе указан
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: не указан
Мать: Соколюк Анна Михайловна
https://m.pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero31365771 https://partizany.by/partisans/180598/ https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=9530569 https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=509530569 htt... Показать все
Смерть
20.01.1945
Убит Первичное место захоронения: Польша, Варшавское воев., пов. Пултуский, д. Борково, северо-западнее