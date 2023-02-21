Степанов Николай Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанов Николай Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

1976 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Степанов Андрей Арсениевич

Мать: не указана

Смерть
1942
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