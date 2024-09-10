Татьяна Кузьмина Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Татьяна Кузьмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривошеев Александр Иванов

Рождение ребёнка
14.05.1889

Сын: Кривошеев Иван Александров

Отец ребёнка: Кривошеев Александр Иванов

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.07.1891

Сын: Кривошеев Михаил Александров

Отец ребёнка: Кривошеев Александр Иванов

Рождение ребёнка
24.12.1893

Дочь: Кривошеева Мария Александрова

Отец ребёнка: Кривошеев Александр Иванов

Рождение ребёнка
04.01.1895

Сын: Кривошеев Василий Александров

Отец ребёнка: Кривошеев Александр Иванов

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.05.1896

Дочь: Кривошеева Александра Александрова

Отец ребёнка: Кривошеев Александр Иванов

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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