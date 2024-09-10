Татьяна Кузьмина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.05.1889
Сын: Кривошеев Иван Александров
Отец ребёнка: Кривошеев Александр Иванов
Рождение ребёнка
14.07.1891
Сын: Кривошеев Михаил Александров
Отец ребёнка: Кривошеев Александр Иванов
Рождение ребёнка
24.12.1893
Дочь: Кривошеева Мария Александрова
Отец ребёнка: Кривошеев Александр Иванов
Рождение ребёнка
04.01.1895
Сын: Кривошеев Василий Александров
Отец ребёнка: Кривошеев Александр Иванов
Рождение ребёнка
02.05.1896
Дочь: Кривошеева Александра Александрова
Отец ребёнка: Кривошеев Александр Иванов
Смерть
Неизвестно