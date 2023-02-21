Бадризямал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бадризямал

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Сахибжамал Вахитова

Отец ребёнка: Вахит Абдулсалимов

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1843

Сын: Миннигази Вахитова

Отец ребёнка: Вахит Абдулсалимов

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1845 ст.

Дочь: Хабибзямал Вахитова

Отец ребёнка: Вахит Абдулсалимов

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.05.1849 ст.

Дочь: Харфайзямал Вахитова

Отец ребёнка: Вахит Абдулсалимов

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Хаснижамал Вахитова

Отец ребёнка: Вахит Абдулсалимов

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.12.1853 ст.

Дочь: Сафиябану Вахитова

Отец ребёнка: Вахит Абдулсалимов

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вахит Абдулсалимов

Смерть
Неизвестно
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