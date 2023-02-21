Бадризямал
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Сахибжамал Вахитова
Отец ребёнка: Вахит Абдулсалимов
Рождение ребёнка
1843
Сын: Миннигази Вахитова
Отец ребёнка: Вахит Абдулсалимов
Рождение ребёнка
1845 ст.
Дочь: Хабибзямал Вахитова
Отец ребёнка: Вахит Абдулсалимов
Рождение ребёнка
28.05.1849 ст.
Дочь: Харфайзямал Вахитова
Отец ребёнка: Вахит Абдулсалимов
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Хаснижамал Вахитова
Отец ребёнка: Вахит Абдулсалимов
Рождение ребёнка
18.12.1853 ст.
Дочь: Сафиябану Вахитова
Отец ребёнка: Вахит Абдулсалимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вахит Абдулсалимов
Смерть
Неизвестно