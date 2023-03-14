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Сысоев Антип Кузмич

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Место рождения

За рч. Кокшагой (Ореховская, Ниженцы)

Дата рождения

1727

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: Сысоев Козьма Иванович

Мать: Сысоева Акилина Семеновна

За рч. Кокшагой (Ореховская, Ниженцы)
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Дарья Антиповна

Мать ребёнка: Сысоева Параскева Нестеровна

За рч. Кокшагой (Ореховская, Ниженцы)
Рождение ребёнка
1747

Сын: Сысоев Авросим Антипович

Мать ребёнка: Сысоева Параскева Нестеровна

За рч. Кокшагой (Ореховская, Ниженцы)
Рождение ребёнка
1749

Сын: Сысоев Елизар Антипович

Мать ребёнка: Сысоева Параскева Нестеровна

За рч. Кокшагой (Ореховская, Ниженцы)
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Софья Антиповна

Мать ребёнка: Сысоева Параскева Нестеровна

За рч. Кокшагой (Ореховская, Ниженцы)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сысоева Параскева Нестеровна

Смерть
Неизвестно
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