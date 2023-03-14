Сысоев Антип Кузмич
Место рожденияЗа рч. Кокшагой (Ореховская, Ниженцы)
Дата рождения1727
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: Сысоев Козьма Иванович
За рч. Кокшагой (Ореховская, Ниженцы)
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Дарья Антиповна
Мать ребёнка: Сысоева Параскева Нестеровна
За рч. Кокшагой (Ореховская, Ниженцы)
Рождение ребёнка
1747
Мать ребёнка: Сысоева Параскева Нестеровна
За рч. Кокшагой (Ореховская, Ниженцы)
Рождение ребёнка
1749
Мать ребёнка: Сысоева Параскева Нестеровна
За рч. Кокшагой (Ореховская, Ниженцы)
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Софья Антиповна
Мать ребёнка: Сысоева Параскева Нестеровна
За рч. Кокшагой (Ореховская, Ниженцы)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно