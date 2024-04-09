Бобраков Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1832
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832
Отец: Бобраков Иван
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.11.1850
Сын: Бобраков Григорий Александрович
Мать ребёнка: Бобракова Марина Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1867
Сын: Бобраков Михаил Александрович
Мать ребёнка: Бобракова Марина Михайловна