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Бобраков Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1832

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832

Отец: Бобраков Иван

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.11.1850

Сын: Бобраков Григорий Александрович

Мать ребёнка: Бобракова Марина Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1867

Сын: Бобраков Михаил Александрович

Мать ребёнка: Бобракова Марина Михайловна

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