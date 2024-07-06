Шечкова (Парамонова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смерти1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Парамонов Никита
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шечков Сергей
Рождение ребёнка
18.09.1921
Россия, Владимирская обл., с. Мордыш
Рождение ребёнка
22.11.1923
Россия, Владимирская обл., с. Мордыш
Рождение ребёнка
1931
Смерть
1964