Шечкова (Парамонова) Анна 1894 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шечкова (Парамонова) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

1964

Пол

Женский

Отец

1853 г.р.

Мать

1855 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Парамонов Никита

Мать: Парамонова (Шалахова) Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шечков Сергей

Рождение ребёнка
18.09.1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шечков Сергей

Россия, Владимирская обл., с. Мордыш
Рождение ребёнка
22.11.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шечков Сергей

Россия, Владимирская обл., с. Мордыш
Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шечков Сергей

Смерть
1964

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