Коштуля (Николаева) Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коштуля (Николаева) Марина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.06.1963

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1963

Отец: Николаев Владимир

Мать: Николаева Галина

Рождение ребёнка
15.11.1983

Дочь: Малиновская Ольга

Отец ребёнка: Малиновский Сергей

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
08.07.1991

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Коштуля Виктор

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коштуля Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малиновский Сергей

Развод
Неизвестно

Муж: Коштуля Виктор

Развод
Неизвестно

Муж: Малиновский Сергей

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