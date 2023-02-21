Коштуля (Николаева) Марина
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.06.1963
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1963
Отец: Николаев Владимир
Мать: Николаева Галина
Рождение ребёнка
15.11.1983
Дочь: Малиновская Ольга
Отец ребёнка: Малиновский Сергей
Рождение ребёнка
08.07.1991
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Коштуля Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коштуля Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Малиновский Сергей
Развод
Неизвестно
Муж: Коштуля Виктор
Развод
Неизвестно
Муж: Малиновский Сергей