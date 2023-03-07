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Шатунова Неонила Матвеева

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Место рождения

дер. Козловская, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1744

Дата смерти

После 1782

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Козловская, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1767

Дочь: Пелагея Григорьева

Отец ребёнка: Шатунов Григорий Афанасьев

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Шатунов Венедикт Григорьев

Отец ребёнка: Шатунов Григорий Афанасьев

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Шатунов Авксентий (Оксен) Григорьев

Отец ребёнка: Шатунов Григорий Афанасьев

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: Ефимия Григорьева

Отец ребёнка: Шатунов Григорий Афанасьев

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шатунов Григорий Афанасьев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1782
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