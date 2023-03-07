Шатунова Неонила Матвеева
Место рождениядер. Козловская, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1744
Дата смертиПосле 1782
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1744
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Козловская, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1767
Дочь: Пелагея Григорьева
Отец ребёнка: Шатунов Григорий Афанасьев
Рождение ребёнка
Около 1769
Сын: Шатунов Венедикт Григорьев
Отец ребёнка: Шатунов Григорий Афанасьев
Рождение ребёнка
Около 1776
Сын: Шатунов Авксентий (Оксен) Григорьев
Отец ребёнка: Шатунов Григорий Афанасьев
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: Ефимия Григорьева
Отец ребёнка: Шатунов Григорий Афанасьев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1782