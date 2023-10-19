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Воейков Дмитрий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

04.12.1896

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Воейков Иван Федорович

Мать: Воейкова Варвара Дмитриевна

Бракосочетание
16.08.1876

Жена: Voieikov Olga Alexandrovna Александровна

Рождение ребёнка
1879

Сын: Voiejkov Aleksandr Dmitrijevich Дмитриевич

Мать ребёнка: Voieikov Olga Alexandrovna Александровна

Рождение ребёнка
04.10.1881

Сын: Воейков Павел Дмитриевич

Мать ребёнка: Voieikov Olga Alexandrovna Александровна

Рождение ребёнка
1885

Сын: Воейков Дмитрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Voieikov Olga Alexandrovna Александровна

Рождение ребёнка
03.05.1887

Дочь: Воейкова-Ильина Екатерина Дмитриевна

Мать ребёнка: Voieikov Olga Alexandrovna Александровна

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Воейков Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Voieikov Olga Alexandrovna Александровна

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Денисова Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Voieikov Olga Alexandrovna Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
Основатель асфальтовой промышленности в России
Смерть
04.12.1896
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