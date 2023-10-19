Воейков Дмитрий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смерти04.12.1896
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Бракосочетание
16.08.1876
Рождение ребёнка
1879
Рождение ребёнка
04.10.1881
Мать ребёнка: Voieikov Olga Alexandrovna Александровна
Рождение ребёнка
1885
Сын: Воейков Дмитрий Дмитриевич
Мать ребёнка: Voieikov Olga Alexandrovna Александровна
Рождение ребёнка
03.05.1887
Дочь: Воейкова-Ильина Екатерина Дмитриевна
Мать ребёнка: Voieikov Olga Alexandrovna Александровна
Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1888
Мать ребёнка: Voieikov Olga Alexandrovna Александровна
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Денисова Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Voieikov Olga Alexandrovna Александровна
Работа или профессия
Неизвестно
Основатель асфальтовой промышленности в России
Смерть
04.12.1896