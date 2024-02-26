Дарья Степанова (Вна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Степанова (Вна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1829 г.р.

Дети

Около 1857 г.р.

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Петр Семенов (Ич)

Отец ребёнка: Семен Кузьмин (Ич)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семен Кузьмин (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно
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