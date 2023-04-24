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Агафон Лавров

Место рождения

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1860 г.р.

Дети

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
11.01.1878

Жена: Праскева Иванова

Рождение ребёнка
01.01.1880

Дочь: Домника Агафонова

Мать ребёнка: Праскева Иванова

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
23.09.1881

Сын: Дмитрий Агафонов

Мать ребёнка: Праскева Иванова

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Праскева Иванова

Смерть
Неизвестно
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