Пырков Петр Савельевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПырков Петр Савельевич

Пырков Петр Савельевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.06.1951

Дочь: Ерошкина Валентина Петровна

Мать ребёнка: Пыркова Александра Степановна

Рождение ребёнка
06.01.1963

Сын: Пырков Алексей Петрович

Мать ребёнка: Пыркова Александра Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пырков Сергей Петрович

Мать ребёнка: Пыркова Александра Степановна

Смерть
Неизвестно
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