Пырков Петр Савельевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.06.1951
Дочь: Ерошкина Валентина Петровна
Мать ребёнка: Пыркова Александра Степановна
Рождение ребёнка
06.01.1963
Мать ребёнка: Пыркова Александра Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пыркова Александра Степановна
Смерть
Неизвестно