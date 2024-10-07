Пелагея Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1705
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Варвара Калинина
Отец ребёнка: Полунин Калин Титович
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Прасковья Калинина
Отец ребёнка: Полунин Калин Титович
Рождение ребёнка
1745
Сын: Василий Калинов
Отец ребёнка: Полунин Калин Титович
Смерть
Неизвестно