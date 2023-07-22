Добычина Прасковия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добычина Прасковия Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Мельников Степан

Мать: Мельникова Анна

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Мельник Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Мельник Мария Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Добычина Зинаида Алексеевна

Отец ребёнка: Добычин Алексей Кузьмич

Рождение ребёнка
1935

Сын: Добычин Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Добычин Алексей Кузьмич

Рождение ребёнка
06.06.1939

Дочь: Долженкова Нина Алексеевна

Отец ребёнка: Добычин Алексей Кузьмич

Рождение ребёнка
1948

Сын: Добычин Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

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