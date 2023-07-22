Добычина Прасковия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Мельников Степан
Мать: Мельникова Анна
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Мельник Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Мельник Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Добычина Зинаида Алексеевна
Отец ребёнка: Добычин Алексей Кузьмич
Рождение ребёнка
1935
Отец ребёнка: Добычин Алексей Кузьмич
Рождение ребёнка
06.06.1939
Дочь: Долженкова Нина Алексеевна
Отец ребёнка: Добычин Алексей Кузьмич
Рождение ребёнка
1948
Сын: Добычин Владимир Алексеевич