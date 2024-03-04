Первая Жена неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1829
Рождение ребёнка
1830
Сын: Фирстов Тимофей Степанович
Отец ребёнка: Фирстов Степан Семёнович
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Фирстова Дарья Степановна
Отец ребёнка: Фирстов Степан Семёнович
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Фирстова Акулина Степановна
Отец ребёнка: Фирстов Степан Семёнович
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Фирстов Степан Семёнович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Фирстова Матрёна Степановна
Отец ребёнка: Фирстов Степан Семёнович
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Фирстов Степан Семёнович
Смерть
Неизвестно