Первая Жена неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Первая Жена неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1829

Муж: Фирстов Степан Семёнович

Рождение ребёнка
1830

Сын: Фирстов Тимофей Степанович

Отец ребёнка: Фирстов Степан Семёнович

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Фирстова Дарья Степановна

Отец ребёнка: Фирстов Степан Семёнович

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Фирстова Акулина Степановна

Отец ребёнка: Фирстов Степан Семёнович

Рождение ребёнка
1838

Сын: Фирстов Ефим Степанович

Отец ребёнка: Фирстов Степан Семёнович

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Фирстова Матрёна Степановна

Отец ребёнка: Фирстов Степан Семёнович

Рождение ребёнка
1843

Сын: Фирстов Иван Степанович

Отец ребёнка: Фирстов Степан Семёнович

Смерть
Неизвестно
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