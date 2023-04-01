Шмягаева (-) Федора Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиПосле 1886
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1873
Рождение ребёнка
09.08.1874
Дочь: Шмягаева Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Шмягаев Яков Никифорович
Рождение ребёнка
24.06.1881 ст.
Отец ребёнка: Шмягаев Яков Никифорович
Смерть
После 1886