Шмягаева (-) Федора Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмягаева (-) Федора Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

После 1886

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1841 г.р.

Дети

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1873

Муж: Шмягаев Яков Никифорович

Рождение ребёнка
09.08.1874

Дочь: Шмягаева Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Шмягаев Яков Никифорович

Рождение ребёнка
24.06.1881 ст.

Сын: Шмягаев Пётр Яковлевич

Отец ребёнка: Шмягаев Яков Никифорович

Самара, Самара, Самарская область
Смерть
После 1886
Самара, Самара, Самарская область
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