Герасимов Федор Степанович
Место рождения
Дата рождения12.02.1876
Дата смерти28.05.1955
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1876
Рождение ребёнка
10.01.1904
Дочь: Лобанова Меланья Федоровна
Мать ребёнка: Герасимова Лукерья Васильевна
Рождение ребёнка
1905
Сын: Герасимов Борис Федорович
Мать ребёнка: Герасимова Лукерья Васильевна
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Герасимова Екатерина Федоровна
Мать ребёнка: Герасимова Лукерья Васильевна
Рождение ребёнка
07.04.1914 ст.
Дочь: Наумова Лидия Федоровна
Мать ребёнка: Герасимова Лукерья Васильевна
Рождение ребёнка
15.08.1925
Дочь: Сюзева Валентина Федоровна
Мать ребёнка: Герасимова Лукерья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.05.1955
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край