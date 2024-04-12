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Герасимов Федор Степанович

Место рождения

Сула, Большесолдатский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

12.02.1876

Дата смерти

28.05.1955

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1876

Отец: Герасимов Степан Ильич

Мать: Герасимова Домна Алексеевна

Сула, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
10.01.1904

Дочь: Лобанова Меланья Федоровна

Мать ребёнка: Герасимова Лукерья Васильевна

Рождение ребёнка
1905

Сын: Герасимов Борис Федорович

Мать ребёнка: Герасимова Лукерья Васильевна

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Герасимова Екатерина Федоровна

Мать ребёнка: Герасимова Лукерья Васильевна

Рождение ребёнка
07.04.1914 ст.

Дочь: Наумова Лидия Федоровна

Мать ребёнка: Герасимова Лукерья Васильевна

Улюколь, Дзержинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
15.08.1925

Дочь: Сюзева Валентина Федоровна

Мать ребёнка: Герасимова Лукерья Васильевна

Улюколь, Дзержинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Герасимова Лукерья Васильевна

Смерть
28.05.1955
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
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