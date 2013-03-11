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Батурин Владислав Александрович
Батурин Владислав Александрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.03.2013
Пол
Мужской
Отец
Батурин Александр Геннадьевич
1988 г.р.
Мать
Паханова Вероника Андреевна
1983 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.2013
Отец:
Батурин Александр Геннадьевич
Мать:
Паханова Вероника Андреевна
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