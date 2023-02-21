Tyrtty Hiob
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Tyrtty Samuil
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1798
Сын: Tyrtty Adam Hiops
Мать ребёнка: не указана
Канаршино, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Tyrtty Samuel Hiops
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно