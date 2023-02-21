Tyrtty Hiob — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Tyrtty Hiob

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Tyrtty Samuil

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1798

Сын: Tyrtty Adam Hiops

Мать ребёнка: не указана

Канаршино, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Tyrtty Samuel Hiops

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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