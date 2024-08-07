Дроздов Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1926
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дроздов Александр Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волкова Нина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дроздова Валентина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно