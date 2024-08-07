Дроздов Иван Михайлович 08.09.1926 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дроздов Иван Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1926

Отец: Дроздов Михаил Андреевич

Мать: Дроздова Надежда Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дроздов Александр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волкова Нина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дроздова Валентина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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