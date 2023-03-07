Большакова Марина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1773
Отец ребёнка: Большаков Антон Силантьевич
Рождение ребёнка
1779
Сын: Большаков Василий Антонович
Отец ребёнка: Большаков Антон Силантьевич
Рождение ребёнка
1785
Сын: Большаков Матвей Антонович
Отец ребёнка: Большаков Антон Силантьевич
Смерть
Неизвестно