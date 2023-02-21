Боженкова Ксения
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Боженков Георгий Андреевич
Отец ребёнка: Боженков Андрей Пантелеймонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Боженков Сергей Андреевич
Отец ребёнка: Боженков Андрей Пантелеймонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Боженкова Нина Андреевна
Отец ребёнка: Боженков Андрей Пантелеймонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Боженкова Валентина Андреевна
Отец ребёнка: Боженков Андрей Пантелеймонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Боженков Александр Андреевич
Отец ребёнка: Боженков Андрей Пантелеймонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Боженков Леонид Андреевич
Отец ребёнка: Боженков Андрей Пантелеймонович
Бракосочетание
Неизвестно