Ломинская Олимпиада Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Иван Федоров
Мать: Евдокия Андреева
Бракосочетание
23.01.1820
Рождение ребёнка
1822
Дочь: (Ломинская) Клавдия Аристархова
Отец ребёнка: Ломинский Аристарх Иоаннов
Рождение ребёнка
1823
Дочь: (Ломинская) Анна Аристархова
Отец ребёнка: Ломинский Аристарх Иоаннов
Рождение ребёнка
1826
Сын: Казаринов Константин Аристархов
Отец ребёнка: Ломинский Аристарх Иоаннов
Казаринов Константин Аристархович (1826 — 1896) Родился в семье дьячка села Фоминского Даниловского уезда Аристарха Ломинского. Окончил Ярославскую духовную семинарию с аттестатом 2- го разряда. 5 дек... Показать все
Рождение ребёнка
1829
Сын: Ломинский Иван Аристархов
Отец ребёнка: Ломинский Аристарх Иоаннов
Рождение ребёнка
1831
Дочь: (Ломинская) Екатерина Аристархова
Отец ребёнка: Ломинский Аристарх Иоаннов
Рождение ребёнка
1835
Сын: Ломинский Алексей Аристархов
Отец ребёнка: Ломинский Аристарх Иоаннов
Рождение ребёнка
1843
Сын: Ломинский Павел Аристархов
Отец ребёнка: Ломинский Аристарх Иоаннов
Смерть
Неизвестно