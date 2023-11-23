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Ломинская Олимпиада Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Иван Федоров

Мать: Евдокия Андреева

Бракосочетание
23.01.1820

Муж: Ломинский Аристарх Иоаннов

Рождение ребёнка
1822

Дочь: (Ломинская) Клавдия Аристархова

Отец ребёнка: Ломинский Аристарх Иоаннов

Рождение ребёнка
1823

Дочь: (Ломинская) Анна Аристархова

Отец ребёнка: Ломинский Аристарх Иоаннов

Рождение ребёнка
1826

Сын: Казаринов Константин Аристархов

Отец ребёнка: Ломинский Аристарх Иоаннов

Казаринов Константин Аристархович (1826 — 1896) Родился в семье дьячка села Фоминского Даниловского уезда Аристарха Ломинского. Окончил Ярославскую духовную семинарию с аттестатом 2- го разряда. 5 дек... Показать все
Рождение ребёнка
1829

Сын: Ломинский Иван Аристархов

Отец ребёнка: Ломинский Аристарх Иоаннов

Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Ломинская) Екатерина Аристархова

Отец ребёнка: Ломинский Аристарх Иоаннов

Рождение ребёнка
1835

Сын: Ломинский Алексей Аристархов

Отец ребёнка: Ломинский Аристарх Иоаннов

Рождение ребёнка
1843

Сын: Ломинский Павел Аристархов

Отец ребёнка: Ломинский Аристарх Иоаннов

Смерть
Неизвестно

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