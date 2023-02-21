Щуренкова (Сизова) Раиса Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.11.1948
Дата смерти1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.01.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Щуренков Сергей Петрович
Рождение ребёнка
12.09.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Щуренков Сергей Петрович
Смерть
1987