Щуренкова (Сизова) Раиса Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щуренкова (Сизова) Раиса Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.11.1948

Дата смерти

1987

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.01.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щуренков Сергей Петрович

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
12.09.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щуренков Сергей Петрович

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
1987
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