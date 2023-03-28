Якубов Виталий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.01.1955
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.05.1978
Дочь: Пархоменко Екатерина Витальевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бояршина Елена Владиславовна