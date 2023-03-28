Якубов Виталий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якубов Виталий Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.01.1955

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1978 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.05.1978

Дочь: Пархоменко Екатерина Витальевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бояршина Елена Владиславовна

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