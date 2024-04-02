Пономарева (Макарова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарева (Макарова) Анна

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Место рождения

Пермь

Дата рождения

15.10.1894

Дата смерти

11.02.1980

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1894

Отец: Макаров Константин

Мать: не указана

Пермь
Бракосочетание
1918

Муж: Пономарев Гавриил

Рождение ребёнка
15.07.1924

Сын: Пономарев Гиппократ

Отец ребёнка: Пономарев Гавриил

г. Нижний Новгород, роддом Губздрава
Рождение ребёнка
26.06.1937

Дочь: Карасева Анна

Отец ребёнка: Пономарев Гавриил

Работа или профессия
Неизвестно
акушерка
Смерть
11.02.1980
Туапсе
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