Пономарева (Макарова) Анна
Место рожденияПермь
Дата рождения15.10.1894
Дата смерти11.02.1980
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1894
Отец: Макаров Константин
Пермь
Бракосочетание
1918
Муж: Пономарев Гавриил
Рождение ребёнка
15.07.1924
Сын: Пономарев Гиппократ
Отец ребёнка: Пономарев Гавриил
г. Нижний Новгород, роддом Губздрава
Рождение ребёнка
26.06.1937
Дочь: Карасева Анна
Отец ребёнка: Пономарев Гавриил
Работа или профессия
Неизвестно
акушерка
Смерть
11.02.1980
Туапсе