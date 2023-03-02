Щербакова (Дацевич) Зинаида Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова (Дацевич) Зинаида Леонидовна

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Место рождения

Хорол, Полтавской губернии, Украина

Дата рождения

24.10.1903

Дата смерти

21.07.1991

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1903

Отец: Дацевич Леонид Степанович

Мать: Дацевич Александра Ивановна

Хорол, Полтавской губернии, Украина
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Тамара Максимовна

Отец ребёнка: Щербаков Максим Фёдорович

Рождение ребёнка
15.09.1923

Сын: Неизвестно Анатолий Максимович

Отец ребёнка: Щербаков Максим Фёдорович

Двойнёвка, Кирсановский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Около 1929

Муж: Щербаков Максим Фёдорович

Супруг(-а): Максим Фёдорович Неизвестно
Рождение ребёнка
11.06.1936

Сын: Щербаков Вадим Максимович

Отец ребёнка: Щербаков Максим Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щербаков Максим Фёдорович

Смерть
21.07.1991
Похороны
Неизвестно
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