Щербакова (Дацевич) Зинаида Леонидовна
Место рожденияХорол, Полтавской губернии, Украина
Дата рождения24.10.1903
Дата смерти21.07.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1903
Хорол, Полтавской губернии, Украина
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Тамара Максимовна
Отец ребёнка: Щербаков Максим Фёдорович
Рождение ребёнка
15.09.1923
Сын: Неизвестно Анатолий Максимович
Отец ребёнка: Щербаков Максим Фёдорович
Двойнёвка, Кирсановский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Около 1929
Супруг(-а): Максим Фёдорович Неизвестно
Рождение ребёнка
11.06.1936
Сын: Щербаков Вадим Максимович
Отец ребёнка: Щербаков Максим Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Щербаков Максим Фёдорович
Смерть
21.07.1991
Похороны
Неизвестно