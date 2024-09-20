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Кобельков Сергей Яковлев

Место рождения

Потьма, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кобельков Яков Андриянов

Мать: Кобелькова Екатерина Яковлева

Потьма, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кобелькова Евфросиния Фирсова

Рождение ребёнка
Вычислено 1883

Дочь: (Кобелькова) Пераскева Сергеева

Мать ребёнка: Кобелькова Евфросиния Фирсова

Потьма, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.10.1885

Дочь: (Кобелькова) Мария Сергеева

Мать ребёнка: Кобелькова Евфросиния Фирсова

Потьма, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.10.1886

Сын: Кобельков Михаил Сергеев

Мать ребёнка: Кобелькова Евфросиния Фирсова

Потьма, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.10.1888

Дочь: (Кобелькова) Анастасия Сергеева

Мать ребёнка: Кобелькова Евфросиния Фирсова

Потьма, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.09.1890

Дочь: (Кобелькова) Пелагея Сергеева

Мать ребёнка: Кобелькова Евфросиния Фирсова

Потьма, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Вычислено ?.08.1892

Сын: Кобельков Филипп Сергеев

Мать ребёнка: Кобелькова Евфросиния Фирсова

Потьма, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.07.1897

Сын: Кобельков Стефан(Степан) Сергеев

Мать ребёнка: Кобелькова Евфросиния Фирсова

Потьма, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.09.1900

Дочь: (Кобелькова) Анна Сергеева

Мать ребёнка: Кобелькова Евфросиния Фирсова

Потьма, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.10.1902

Дочь: (Кобелькова) Параскева Сергеева

Мать ребёнка: Кобелькова Евфросиния Фирсова

Потьма, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область

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