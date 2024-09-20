Кобельков Сергей Яковлев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1883
Дочь: (Кобелькова) Пераскева Сергеева
Мать ребёнка: Кобелькова Евфросиния Фирсова
Рождение ребёнка
18.10.1885
Дочь: (Кобелькова) Мария Сергеева
Мать ребёнка: Кобелькова Евфросиния Фирсова
Рождение ребёнка
26.10.1886
Мать ребёнка: Кобелькова Евфросиния Фирсова
Рождение ребёнка
27.10.1888
Дочь: (Кобелькова) Анастасия Сергеева
Мать ребёнка: Кобелькова Евфросиния Фирсова
Рождение ребёнка
19.09.1890
Дочь: (Кобелькова) Пелагея Сергеева
Мать ребёнка: Кобелькова Евфросиния Фирсова
Рождение ребёнка
Вычислено ?.08.1892
Мать ребёнка: Кобелькова Евфросиния Фирсова
Рождение ребёнка
26.07.1897
Сын: Кобельков Стефан(Степан) Сергеев
Мать ребёнка: Кобелькова Евфросиния Фирсова
Рождение ребёнка
02.09.1900
Дочь: (Кобелькова) Анна Сергеева
Мать ребёнка: Кобелькова Евфросиния Фирсова
Рождение ребёнка
12.10.1902
Дочь: (Кобелькова) Параскева Сергеева
Мать ребёнка: Кобелькова Евфросиния Фирсова