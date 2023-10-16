Ольга Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОльга Васильевна

Ольга Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Сын: Иван Иванович

Отец ребёнка: Иван Васильевич

Рождение ребёнка
19.10.?

Дочь: Неретина Александра Ивановна

Отец ребёнка: Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий Иванович

Отец ребёнка: Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай Иванович

Отец ребёнка: Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владимир Иванович

Отец ребёнка: Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close