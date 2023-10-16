Ольга Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1924
Сын: Иван Иванович
Отец ребёнка: Иван Васильевич
Рождение ребёнка
19.10.?
Дочь: Неретина Александра Ивановна
Отец ребёнка: Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий Иванович
Отец ребёнка: Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай Иванович
Отец ребёнка: Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Владимир Иванович
Отец ребёнка: Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Иван Васильевич
Смерть
Неизвестно