Подобедова Ефимия Кузьминична
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.02.1901
Сын: Подобедов Семен Васильевич
Отец ребёнка: Подобедов Василий Перфильев
Рождение ребёнка
06.09.1903
Сын: Подобедов Иван Васильевич
Отец ребёнка: Подобедов Василий Перфильев
Рождение ребёнка
17.02.1910
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Подобедов Василий Перфильев
Рождение ребёнка
06.11.1912
Дочь: Матрона Васильевна
Отец ребёнка: Подобедов Василий Перфильев
Бракосочетание
01.04.1915
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно