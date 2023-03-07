Подобедова Ефимия Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подобедова Ефимия Кузьминична

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Место рождения

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.02.1901

Сын: Подобедов Семен Васильевич

Отец ребёнка: Подобедов Василий Перфильев

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
06.09.1903

Сын: Подобедов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Подобедов Василий Перфильев

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
17.02.1910

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Подобедов Василий Перфильев

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
06.11.1912

Дочь: Матрона Васильевна

Отец ребёнка: Подобедов Василий Перфильев

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
01.04.1915

Муж: Овчинников Сергей Емельянов

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подобедов Василий Перфильев

Смерть
Неизвестно
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