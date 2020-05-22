Карый Виктор Артемович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарый Виктор Артемович

Карый Виктор Артемович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.05.1938

Дата смерти

22.05.2020

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1938

Отец: Карый Артем

Мать: Мельникова Настя

Рождение ребёнка
26.06.1967

Дочь: Коптева Надежда Викторовна

Мать ребёнка: Карая Любовь Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пустовалова Елена Викторовна

Мать ребёнка: Карая Любовь Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карый Александр Викторович

Мать ребёнка: Карая Любовь Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карая Любовь Васильевна

Смерть
22.05.2020
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close