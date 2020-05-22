Карый Виктор Артемович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.05.1938
Дата смерти22.05.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1938
Отец: Карый Артем
Мать: Мельникова Настя
Рождение ребёнка
26.06.1967
Дочь: Коптева Надежда Викторовна
Мать ребёнка: Карая Любовь Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пустовалова Елена Викторовна
Мать ребёнка: Карая Любовь Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карый Александр Викторович
Мать ребёнка: Карая Любовь Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Карая Любовь Васильевна
Смерть
22.05.2020