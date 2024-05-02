Татьяна
Место рожденияТуртапка, Россия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шаров Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шарова) Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Шаров Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шарова) Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Шаров Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шарова) Клавдия Михайловна
Отец ребёнка: Шаров Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шаров Михаил Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.01.1913
Сын: Шаров Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Шаров Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
12.10.1936
Дочь: Гордеева (Шарова) Анна Михайловна
Отец ребёнка: Шаров Михаил Григорьевич
Смерть
Неизвестно