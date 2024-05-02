Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТатьяна

Татьяна

Место рождения

Туртапка, Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаров Иван Михайлович

Отец ребёнка: Шаров Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шарова) Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Шаров Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шарова) Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Шаров Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шарова) Клавдия Михайловна

Отец ребёнка: Шаров Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаров Николай Михайлович

Отец ребёнка: Шаров Михаил Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаров Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
24.01.1913

Сын: Шаров Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Шаров Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
12.10.1936

Дочь: Гордеева (Шарова) Анна Михайловна

Отец ребёнка: Шаров Михаил Григорьевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.