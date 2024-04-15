Литвинова Юлиания Ананьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвинова Юлиания Ананьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.10.1896 ст.

Сын: Литвинов Калистрат Ефимович

Отец ребёнка: Литвинов Ефимий Алексеевич

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
30.01.1903 ст.

Дочь: Евдокия Ефимовна

Отец ребёнка: Литвинов Ефимий Алексеевич

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
18.06.1904 ст.

Сын: Литвинов Петр Ефимович

Отец ребёнка: Литвинов Ефимий Алексеевич

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
25.11.1905 ст.

Сын: Литвинов Николай Ефимович

Отец ребёнка: Литвинов Ефимий Алексеевич

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Литвинов Ефимий Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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