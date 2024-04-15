Литвинова Юлиания Ананьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.10.1896 ст.
Сын: Литвинов Калистрат Ефимович
Отец ребёнка: Литвинов Ефимий Алексеевич
Рождение ребёнка
30.01.1903 ст.
Дочь: Евдокия Ефимовна
Отец ребёнка: Литвинов Ефимий Алексеевич
Рождение ребёнка
18.06.1904 ст.
Отец ребёнка: Литвинов Ефимий Алексеевич
Рождение ребёнка
25.11.1905 ст.
Сын: Литвинов Николай Ефимович
Отец ребёнка: Литвинов Ефимий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно