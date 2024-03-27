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Галиев Гимадетдин

Место рождения

Верхний Наратбаш, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Усманов Гали

Мать: (Бикушева) Загидя

Верхний Наратбаш, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гиматдинова) Асьма

Мать ребёнка: (Гибайдуллина) Хабибжамал

Верхний Наратбаш, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гиматдинов Гаязетдин

Мать ребёнка: (Гибайдуллина) Хабибжамал

Верхний Наратбаш, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гиматдинов Зиатдин

Мать ребёнка: (Гибайдуллина) Хабибжамал

Верхний Наратбаш, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1838

Сын: Гиматдинов Шарафетдин

Мать ребёнка: (Гибайдуллина) Хабибжамал

Верхний Наратбаш, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1856

Сын: Гиматдинов Абдрахман

Мать ребёнка: (Гибайдуллина) Хабибжамал

Верхний Наратбаш, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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