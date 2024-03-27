Галиев Гимадетдин
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Усманов Гали
Мать: (Бикушева) Загидя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гиматдинова) Асьма
Мать ребёнка: (Гибайдуллина) Хабибжамал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гиматдинов Гаязетдин
Мать ребёнка: (Гибайдуллина) Хабибжамал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гиматдинов Зиатдин
Мать ребёнка: (Гибайдуллина) Хабибжамал
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: (Гибайдуллина) Хабибжамал
Рождение ребёнка
1856
Сын: Гиматдинов Абдрахман
Мать ребёнка: (Гибайдуллина) Хабибжамал
Смерть
Неизвестно