Пакин Александр Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пакин Александр Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пакин Виктор

Мать: Ушкова Валентина Аркадиевна

Рождение ребёнка
13.09.2017

Дочь: Пакина София Александровна

Мать ребёнка: Янгирова Светлана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пакин Ярослав Александрович

Мать ребёнка: Янгирова Светлана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пакин Матвей Александрович

Мать ребёнка: Янгирова Светлана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Янгирова Светлана

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