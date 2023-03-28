Пакин Александр Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пакин Виктор
Рождение ребёнка
13.09.2017
Дочь: Пакина София Александровна
Мать ребёнка: Янгирова Светлана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пакин Ярослав Александрович
Мать ребёнка: Янгирова Светлана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пакин Матвей Александрович
Мать ребёнка: Янгирова Светлана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Янгирова Светлана