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Матрена Антоновна
Матрена Антоновна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1816
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Антон Дмитриевич
1786 г.р.
Мать
Варвара Ивановна
1790 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СП
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Биография
Биография
Источники
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Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец:
Антон Дмитриевич
Мать:
Варвара Ивановна
Смерть
Неизвестно
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