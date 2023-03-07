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Ефремов Андрей Михайлов

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Место рождения

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Ефремов Михаил Яковлев

Мать: Ефремова Екатерина Анисимова

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Ефремов Николай Андреев

Мать ребёнка: Ефремова Дарья Петрова

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Марья Андреева

Мать ребёнка: Ефремова Дарья Петрова

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Анастасия Андреева

Мать ребёнка: Ефремова Дарья Петрова

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
137 Семья
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефремова Дарья Петрова

Смерть
Неизвестно
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