Ефремов Андрей Михайлов
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: Ефремова Дарья Петрова
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Марья Андреева
Мать ребёнка: Ефремова Дарья Петрова
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Анастасия Андреева
Мать ребёнка: Ефремова Дарья Петрова
Место жительства
1850
137 Семья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефремова Дарья Петрова
Смерть
Неизвестно