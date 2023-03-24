Соколов Егор (Георгий) Афанасьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов Егор (Георгий) Афанасьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Соколов Афанасий (Хусеин) Семенов

Мать: Соколова Марфа Степанова

Рождение ребёнка
08.11.1880

Сын: Соколов Феодор (Егоров)

Мать ребёнка: Соколова Елена Дмитриева

Нижний Ингаш, Нижнеингашский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
18.06.1884

Дочь: Агиппина Егорова

Мать ребёнка: Соколова Елена Дмитриева

Нижний Ингаш, Нижнеингашский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Новикова Елена Егорова

Мать ребёнка: Соколова Елена Дмитриева

Нижний Ингаш, Нижнеингашский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
15.04.1902

Сын: Соколов Иоанн Егоров

Мать ребёнка: Соколова Елена Дмитриева

Нижний Ингаш, Нижнеингашский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Елена Дмитриева

Работа или профессия
Неизвестно
рядовой
Место жительства
Неизвестно
Нижний Ингаш, Нижнеингашский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
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