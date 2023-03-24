Соколов Егор (Георгий) Афанасьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Рождение ребёнка
08.11.1880
Мать ребёнка: Соколова Елена Дмитриева
Рождение ребёнка
18.06.1884
Дочь: Агиппина Егорова
Мать ребёнка: Соколова Елена Дмитриева
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Новикова Елена Егорова
Мать ребёнка: Соколова Елена Дмитриева
Рождение ребёнка
15.04.1902
Сын: Соколов Иоанн Егоров
Мать ребёнка: Соколова Елена Дмитриева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соколова Елена Дмитриева
Работа или профессия
Неизвестно
рядовой
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно