Stolzoff Saul Nathan
Место рожденияGresham, Shawano, Wisconsin, United States
Дата рождения04.07.1890
Дата смерти18.02.1943
ПолМужской
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1890
Отец: Stolzoff Bernard Baruch
Мать: Stolzoff Golda Rachel
Gresham, Shawano, Wisconsin, United States
Бракосочетание
21.12.1911
Chicago, Cook, Illinois, United States
Бракосочетание
10.10.1919
Жена: не указана
Chicago, Cook, Illinois, United States
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
18.02.1943
Chicago, Cook, Illinois, United States
Похороны
Неизвестно
Milwaukee, , Illinois