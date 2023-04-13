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Stolzoff Saul Nathan

Место рождения

Gresham, Shawano, Wisconsin, United States

Дата рождения

04.07.1890

Дата смерти

18.02.1943

Пол

Мужской

Отец

Мать

1868 г.р.

Жена

1892 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1890

Отец: Stolzoff Bernard Baruch

Мать: Stolzoff Golda Rachel

Gresham, Shawano, Wisconsin, United States
Бракосочетание
21.12.1911

Жена: Stolzoff Phyllis Mathelda

Chicago, Cook, Illinois, United States
Бракосочетание
10.10.1919

Жена: не указана

Chicago, Cook, Illinois, United States
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
18.02.1943
Chicago, Cook, Illinois, United States
Похороны
Неизвестно
Milwaukee, , Illinois
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