Яков Иоаннов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смерти1803
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: Иоанн Яковлев
Мать: Ирина Иванова
Яков Иоаннович (1771 — 1803) Родился в семье священника села Воскресенского на Сонохте РомановБорисоглебского уезда1 Иоанна Яковлевича. Обучался в семинарии. В 1790 году рукоположен во диакона к церкв... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Петрова
Рождение ребёнка
1792
Сын: Михаил Яковлев
Мать ребёнка: Анна Петрова
Смерть
1803