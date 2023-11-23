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Яков Иоаннов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

1803

Пол

Мужской

Отец

1742 г.р.

Мать

1743 г.р.

Жена

1769 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Иоанн Яковлев

Мать: Ирина Иванова

Яков Иоаннович (1771 — 1803) Родился в семье священника села Воскресенского на Сонохте РомановБорисоглебского уезда1 Иоанна Яковлевича. Обучался в семинарии. В 1790 году рукоположен во диакона к церкв... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Петрова

Рождение ребёнка
1792

Сын: Михаил Яковлев

Мать ребёнка: Анна Петрова

Смерть
1803

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