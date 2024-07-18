Варвара Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Афанасьевич
Рождение ребёнка
15.12.1874
Дочь: Анисья Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Афанасьевич
Рождение ребёнка
07.04.1879
Сын: Трофим Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Афанасьевич
Смерть
Неизвестно