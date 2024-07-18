Варвара Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варвара Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1845 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Афанасьевич

Рождение ребёнка
15.12.1874

Дочь: Анисья Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Афанасьевич

Мунсют, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
07.04.1879

Сын: Трофим Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Афанасьевич

Мунсют, Цивильский район, Чувашская Республика
Смерть
Неизвестно

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